محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بالمدارس

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعا مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيمان علي مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، وذلك للاطمئنان على سير انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتوفير الحلول اللازمة لضمان إنتظام طلاب مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض الملحقين بمدرسة السادات الإبتدائية بالمدينة.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية لضمان انتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة المدارس والتأكد من إجراء أعمال الدهان لكافة الفصول المدرسية وإزالة أي ملصقات على الحوائط لإعادة الوجه الجمالي لها وذلك بمعرفة إدارة التعليم الفني بالمديرية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بإيجاد الحلول اللازمة لضمان إنتظام طلاب وطالبات مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بقوة 4 فصول وتضم 101 طالب وطالبة، حيث أنها ملحقة بمدرسة السادات الإبتدائية ولتخفيف الكثافة بها.