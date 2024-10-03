السبت.. "جمال الحرف في اللغة العربية" ندوة ومعرض بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب يحى رياض يوسف مدير المكتبة ندوة ثقافية ومعرضا فنيا حول "جمال الحرف في اللغة العربية"، في الخامسة من مساء السبت المقبل، الموافق 5 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمد زينهم العميد الأسبق لكلية الفنون التطبيقية.

وحصل الفنان محمد زينهم على بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم الزخرفة التطبيقية جامعة حلوان 1976، وماجستيرا بعنوان أثر الفنون المسيحية على القيم الوظيفية فى تصميم الزجاج المعاصر وعلاقته بالعمارة الدينية المسيحية بكلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان 1983، ورسالة الدكتوراه بعنوان الاستفادة من تكنولوجيا الزجاج فى إنتاج نوعيات من الزجاج الملون بالخامات المصرية لاستخدامها فى العمارة الداخلية 1989.

تأثر الفنان محمد زينهم فى بداية حياة بالمناظر الطبيعة من البيئة المصرية ثم تحول إلى التجريد منه الباحته لعدة سنوات إلى إن شارك فى معرض موسكو الدولى فظهر التأثير بالاصالة فى المصرى القديم واستحداث رؤية جديدة كانت نقطة تحول فى إعمال الفنان الزجاجية أو التصويريه ثم عشق الفن الأسلامى واستوحى منها الكثير من الأعمال المستحدثه وذلك بعد قباب مسجد النور ثم تحول إلى الإستلهام من البيئه المحيطة بها والكلاسكية .

البيئة فى التصوير الزيتى رؤية تعبر عن قوة الضوء فى مصر والان يهم الفنان فى الخيال المؤثر بالبيئه والحضارة المصرية فى إعمال الزجاج والتصوير .