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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة بداية أمل لمحو الأمية بالمنيا

احتفالية مبادرة محو
احتفالية مبادرة محو الامية
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انطلقت اليوم، فعاليات مبادرة بداية امل لمحو الامية بالمنيا، التى تنفذها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ومديرية التضامن بالمنيا، وجرى تسليم شهادات محو الأمية للدارسين  والمتميزين  ومن اجتازو  الدورات والمتميزين من ذوى الهمم .

وتخلل  الاحتفالية  انشطة  لمشروع المصريون يتعلمون واستكتاب ١٢٠ متدربة بالتعاون مع هيئة محو الأمية بحمام سباحة المركز ،وكذلك  فعاليات للطلائع  وقوفل  ثقافية ورياضية بيئة ترويحية، ومشروع ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم رياضى فى كرة القدم، وانشطة   لمركز التأهيل والتخاطب لذوى القدرات والهمم ، كذاك دورة فى تكنولوجيا المعلومات ومعرض للحرف  اليدوية والمشغولات وانشطة  لأندية الفتاة والمرأة  بمسرح المركز و انشطة رياضية فى  الكاراتية وكرة القدم .

 

الشباب والرياضة بالمنيا الاحتفالية أندية الفتاة والمرأة انشطة رياضية هيئة محو الأمية