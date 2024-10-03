مصرع شخصين بحادث تصادم على طريق المنزلة فى الدقهلية

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي وموتوسيكل وارتطام السيارة النقل بحاجز خرساني بطريق العزيزة بنطاق مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانهما إلي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 2 بحادث تصادم على طريق المنزلة فى الدقهلية:

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام، بوصول جثمانين إلي المستشفي، "ادعاء حادث تصادم".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل وسيارة ملاكي مما تسبب فى وفاة 2 جراء الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل بعد ارتطامها بحاجز خرساني ويدعى حمادة محمد ابوالفتوح الدسوقي، 30 عاما، مقيم قرية الفروسات، محمد ابراهيم العشري، 61 عاما، مقيم قرية الأحمدية.

جرى نقل جثماني المتوفين إلي مشرحة مستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.