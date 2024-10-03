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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي ورئيس دولة الإمارات يصلان مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد، مساء اليوم حفل الأكاديمية العسكرية المصرية، لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد حفل تخرج