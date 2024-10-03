حبس سائقين سرقا شركة خاصة في المعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس متهمين بسرقة إحدى الشركات، بأسلوب المفتاح المصطنع، أربعة ايام علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة واعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي والوقائع المماثلة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائقان، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "شبرا، المرج" لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهاز لاب توب)، من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى وأقر أحدهما بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والإستيلاء على المسروقات وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.