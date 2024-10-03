البنك الأهلي يضم نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، ضم سيد عبدالله نيمار لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل سيد نيمار إلى البنك الأهلي، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وانضم نيمار إلى صفوف البنك الأهلي، ليصبح تحت القيادة الفنية للمدرب طارق مصطفى، الذي حقق نتائج إيجابية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الماضي.

قدم نيمار مع نادي الزمالك عطاء كبيرًا خلال الفترة الماضية، آخرها في الموسم الماضي، الذي شارك به في 25 مباراة في مختلف البطولات، وأسهم في تتويج الفارس الأبيض بلقبي الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي.

وعلى الرغم من عدم تسجيله أي أهداف، إلا أنه قدم أداءً مميزًا وصنع 3 أهداف في الدوري المصري وهدفًا واحدًا في كأس الكونفيدرالية.

موجة رحيل تضرب الزمالك

يشهد نادي الزمالك موجة رحيل كبيرة لعدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث رحل عن الفريق كلاً من ماجد هاني، يوسف أوباما، جمال موتيابا، إبراهميا نداي، ياسر حمد، محمود علاء، محمد أشرف روقا، محمد عاطف، وآخرهم حتى الآن سيد عبدالله نيمار.