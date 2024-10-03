مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم خالد محروس عن مسيرته الفنية

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الجديدة، التي تقام فاعلياتها خلالى الفترة الحالية في عروس البحر الأبيض المتوسط، تكريم الفنان القدير خالد محروس وذلك تقديرا لتاريخه الفني الكبير.

خالد محروس حياته الفنية بدأت من بلده الإسكندرية من خلال العديد من الأعمال المسرحية في قصور الثقافة وصولا إلى المسرح الاحترافي لمسرح الدولة ومن بعدها العمل في أكبر وأشهر العروض المسرحية الخاصة.

وانتقلت رحلة خالد محروس الفنية بعد ذلك للعمل في التليفزيون من خلال الأعمال الدرامية الشهيرة التي شارك فيها والتي كان أخرها مسلسل حواديت الشانزليزية ومسلسل ضرب نار ومسلسل دايما عامر ومسلسل الضاحك الباكي، بينما قدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة من بينها فيلم البار وفيلم مربع برمودا.

وعبر خالد محروس في تصريحات صحفية له اليوم الخميس عن سعادته بهذا التكريم، موجها الشكر إلى الله سبحانه وتعالى والامتنان لإدارة مهرجان الإسكندرية عن التكريم الذي يقدر رحلة كفاحه.