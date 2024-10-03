البنك العربي الافريقي الدولي يطلق تحدي الابتكار المفتوح Fintech Minds

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن إطلاق تحدي الابتكار المفتوح Fintech Minds ، بهدف استقطاب أفضل العقول التقنية لابتكار حلول مالية تكنولوجية ذكية تتناسب مع كافة احتياجات الافراد والشركات.

أطلق البنك العربي الافريقي الدولي تحدي الابتكار المفتوح في إطار استراتيجيته الهادفة في تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة تتبني الابتكار والمبتركين واتاحة فرصة للمبرمجين والمطورين لتقديم أفكارهم المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والمساهمة في اثراء التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي المصري، بحثاً عن أفكار جديدة ومبتكرة لتعزيز تجربة المستخدم.

شروط المشاركة في تحدي ال Fintech Minds:

• متاح المشاركة للمصريين من سن 18 سنة.

• يجب أن يكون الفريق مكونًا من عضوين على الأقل وأربعة أعضاء كحد أقصى، بما في ذلك مطور واحد على الأقل وخبير متخصص واحد.

• يجب أن يكون لديهم فكرة أو حل في أحد مواضيع التحدي والعمل على تطوير نموذج أولي خلال فترة التدريب.

• يجب أن يكون المشاركون المختارون متاحين لحضور التدريب في القاهرة والذي سيُعقد على مدار 6 أسابيع، كما يجب على المتأهلين للتصفيات النهائية حضور عرض الحلول.



وأكد البنك العربي الافريقي الدولي ان المشاركين في هذا التحدي سيتم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم مختصة من خبراء في المجال التكنولوجي والفائزين سيتم منحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة الي فرص تعاون مع البنك في تنفيذ أفكارهم وتحويلها الي مشاريع فعلية علي ارض الواقع تعزز من تجربة العملاء المصرفية.

لمزيد من المعلومات على تحدي Fintech minds وكيفية المشاركة يرجي زيارة الرابط التالي

https://onelink.to/aaib-fintech.minds