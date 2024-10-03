إصابة 8 أشخاص بحالة تسمم بعد تناول طعام فاسد في الدقهلية

استقبلت مستشفى نبروه المركزي بمحافظة الدقهلية، 8 أشخاص اصيبوا بحالة قئ مستمر وإعياء شديد جراء تعرضهم لحالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، وجرى إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،بورود بلاغ للعميد تامر يحى، مأمور مركز شرطة نبروه بورود اشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين بحالة قئ مستمر وإعياء شديد "ادعاء تسمم".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد صادق، رئيس المباحث، الى المستشفى وبالفحص تبين وصول كلا من:" صباح محمد احمد 65 عاما، السيد ابو دره 65 عاما، فتحي عبد الرحيم شحاته 60 عاما، عبد الرازق محمد احمد 47 عاما، جمالات عادل عبد الحميد 36 عاما وائل عبده سلامه 35 عاما ادم عبد الرازق محمد 12 عاما ومصطفى محمد أحمد 12 عاما" وجميعهم مقيمون نطاق مركز نبروه.

وتبين ان المصابين تناولوا وجبة طعام فاسدة أدت الى إصابتهم جميعًا بحالة تسمم على اثرها جرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بأخذ عينات لتحليلها وبيان سبب الإصابة.