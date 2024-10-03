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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان فى الدقهلية

حملة مكبرة تضبط 6
حملة مكبرة تضبط 6 مراكز غي مرخصة لعلاج الإدمان
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، شن إدارة العلاج الحر حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بنطاق مركزي دكرنس والسنبلاوين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا أسفرت عن ضبط 6 مراكز غير مرخصة.

صحة الدقهلية تعلن ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان:

وقال الدكتور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة أن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، والعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات المديرية قادا حملة مكبرة على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي دكرنس و السنبلاوين ، وتمكنت من ضبط 6 مراكز غير مرخصة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة التي قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبد العزيز، تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.
وأضاف فؤاد، أنه جرى اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز  دكرنس والسنبلاوين ، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
كما ناشد مدير العلاج الحر المواطنين توخى الحذر حيال تلك المراكز وضرورة التأكد من كونها مرخصة والقائمين عليها أطباء واستيفائها لكافة الاشتراطات الطبية وذلك حرصاً على سلامتهم .

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