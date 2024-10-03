"الصحفيين" تعرض فيلما وثائقيا عن عبد المنعم رياض

تعتزم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عرض الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي تم إنتاجه بواسطة القناة الوثائقية، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

سيُقام العرض يوم السبت 5 أكتوبر في الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

بعد العرض، ستُعقد ندوة بمشاركة الأستاذ أحمد عاطف رمضان، معد وكاتب الفيلم، واللواء ياسر هاشم خبير الأمن القومي، بالإضافة إلى مجموعة من صناع وأبطال الفيلم. سيدير النقاش الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والدعوة عامة للجميع لحضور هذا الحدث.