السبت.. مناقشة كتاب "عبقرية أكتوبر" بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "عبقرية أكتوبر"، للكاتب الصحفي شريف عارف، وتقديم الكاتب الراحل ياسر رزق، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، وهو أول مجلد مصور يرصد مراحل الإعداد للنصر.

يشارك في الندوة الكاتب الصحفي أحمد أيوب، واللواء د. أحمد الشحات خبير الأمن القومي، والكاتب والفنان التشكيلي حسين نوح، والكاتب محمد نبيل رئيس قطاع النشر بالهيئة العامة للكتاب، تدير الندوة الكاتبة الصحفية أماني القصاص، وذلك يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الساعة السابعة بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.