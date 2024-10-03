رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا لـ«البوابة نيوز»: نعمل كمنصة لتأهيل الوافدين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

يُعتبر اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا أحد أبرز الكيانات التى تمثل الجالية المصرية فى الخارج، حيث تأسس هذا الاتحاد بهدف تقديم الدعم والمساندة للعمال المصريين الذين يعملون فى إيطاليا، يُعد هذا الاتحاد مرجعية مهمة للمصريين العاملين فى المهجر، حيث يسعى جاهدًا لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم فى سوق العمل الإيطالي. منذ تأسيسه، تحت قيادة الدكتور عيسى إسكندر، قام الاتحاد بعدة مبادرات تهدف إلى تأهيل الشباب المصريين وزيادة فرصهم فى العمل بشكل قانونى وفعال.

التقته «البوابة نيوز» وكان الحوار التالي.

■ ماذا عن نشأة اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا؟

تأسس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا فى عام ٢٠١٧، فى وقت كان فيه عدد المهاجرين المصريين فى إيطاليا فى تزايد مستمر. وكان الهدف الأساسى من إنشاء الاتحاد هو تجميع المصريين تحت مظلة واحدة توفر لهم الدعم والمشورة، وتعكس قضاياهم وتحدياتهم. وتم تعيينى رئيسًا للاتحاد.

■ وماذا عن البرامج التدريبية وورش العمل؟

أحد الإنجازات الرئيسية للاتحاد هو التركيز على التدريب المهنى وورش العمل. يسعى الاتحاد إلى رفع مستوى الكفاءات بين العمال المصريين من خلال تنظيم دورات تدريبية تتناول مجالات متعددة مثل البناء، الزراعة، والخدمات. هذه البرامج تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والعملية للعمال، مما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل الإيطالي.

وفى السنوات الأخيرة، أطلق الاتحاد عدة ورش عمل تناولت مهارات محددة، مثل التوجهات الحديثة فى مجال البناء والزراعة المستدامة.

تُعتبر هذه الدورات فرصة للعاملين المصريين لتطوير مهاراتهم والتواصل مع خبراء فى مجالاتهم. وقد أظهرت نتائج هذه الدورات أن العديد من المشاركين تمكنوا من الحصول على وظائف جديدة أو تحسين ظروف عملهم. وقام اتحاد العمال المصريين بتعزيز العلاقات مع الشركات الإيطالية، من خلال إنشاء شراكات استراتيجية تهدف إلى توفير فرص عمل للعمال المصريين. فقد تم التفاوض مع عدة شركات كبيرة لتوظيف العمال المصريين المؤهلين، مما يتيح لهم الفرصة للعمل فى بيئات مهنية محترمة.

وتعتبر هذه الشراكات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد، حيث تتضمن تقديم برامج تدريبية مباشرة داخل الشركات، مما يعزز من فرصة العمال فى اكتساب الخبرة والمهارات الضرورية. وقد أبدت العديد من الشركات الإيطالية استعدادها لتوظيف العمال المصريين نظرًا لجديتهم وكفاءتهم فى العمل.

■ أطلق الاتحاد حملات توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ماذا عنها؟

- فى إطار جهوده لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أطلق الاتحاد عدة حملات توعية تستهدف الشباب المصري. تُركز هذه الحملات على توضيح المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتقديم بدائل قانونية للحصول على فرص عمل فى إيطاليا.

■ ما رؤيتكم للاتفاقيات مع الكونفدرالية الأوروبية للعمال؟

- تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال المصريين فى إيطاليا، حيث سيساهم ذلك فى فتح آفاق جديدة لتأهيلهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم. ونحن ملتزمون بالعمل على توفير التدريب المجانى للشباب المصري، وتأتى شراكتنا مع الكونفدرالية كدليل على جديتنا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل قانونية."

وأكد:"هذه الاتفاقيات ليست مجرد وثائق، بل هى تعبير عن رؤيتنا لمستقبل مشرق للعمال المصريين، ونسعى من خلالها لتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز مكانتهم فى سوق العمل الإيطالي. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الكونفدرالية من أجل تطوير برامج تدريبية متكاملة، تركز على المهارات المطلوبة فى سوق العمل، مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة للعمال المصريين."

كما أن: "توقيع هذه الاتفاقيات يأتى فى إطار استراتيجيتنا لتمكين الشباب المصرى من الاستفادة من الفرص المتاحة فى إيطاليا، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة فى الجالية المصرية".

■ ماذا عن الدعم الاجتماعى والنفسى للعمال وعائلاتهم؟

- يقدم اتحاد العمال المصريين الدعم الاجتماعى والنفسى للعمال وعائلاتهم. تم تنظيم لقاءات دورية تجمع العمال مع أسرهم، مما يُعزز الروابط الاجتماعية ويساعد على تخفيف الضغوط النفسية التى قد يواجهها العمال.

وهذه الأنشطة الاجتماعية ساعدت فى تحسين حالتهم النفسية، حيث يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم فى مواجهة التحديات. توفر هذه اللقاءات منصة للتبادل الثقافى والاجتماعي، مما يُعزز من شعور الانتماء لدى العمال المصريين فى إيطاليا.

■ هل توجد فعاليات ثقافية لتعزيز الهوية المصرية؟

تعتبر الفعاليات الثقافية جزءًا أساسيًا من أنشطة الاتحاد، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات التى تعكس التراث والثقافة المصرية.

من خلال هذه الفعاليات، يسعى الاتحاد إلى تعزيز الهوية الثقافية للمصريين فى إيطاليا، وتحسين فهم المجتمع الإيطالى للثقافة المصرية.

تُعقد الفعاليات الثقافية فى مناسبات مختلفة، مثل الاحتفال بالعيد الوطنى أو المناسبات الدينية، حيث يتم تقديم عروض فنية وموسيقية تعكس التراث المصري. تُعتبر هذه الفعاليات فرصة للمصريين فى إيطاليا للتواصل مع بعضهم البعض وتعزيز الروابط الاجتماعية.

■ كيف ترى التحديات المستقبلية وسبل التغلب عليها؟

رغم الإنجازات التى حققها اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات عدة. من بين هذه التحديات، المنافسة فى سوق العمل، حيث يحتاج العمال المصريون إلى تحسين مستمر لمهاراتهم لمواكبة احتياجات السوق.

كما أن التغيرات المستمرة فى السياسات القانونية قد تؤثر على أوضاع العمال، مما يتطلب من الاتحاد أن يكون دائمًا فى حالة تأهب لمواجهة هذه التحديات.إن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يمثل كيانًا حيويًا يسعى لتحسين أوضاع المصريين فى

المهجر. من خلال البرامج التدريبية، والشراكات مع الشركات، والدعم الاجتماعي، أثبت الاتحاد أنه مصدر دعم كبير للجالية المصرية.

ومع استمرار التحديات، يبقى الاتحاد ملتزمًا بمواصلة جهوده لتحقيق الأهداف المرسومة وتحسين حياة العمال المصريين فى إيطاليا. إن العمل المستمر والتعاون بين العمال والاتحاد يمكن أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستقبل المصريين العاملين فى إيطاليا، مما يعكس أهمية هذه المبادرات فى تعزيز حقوقهم وكرامتهم.