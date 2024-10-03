السفير التركي بالقاهرة: نود أن يكون لنا حضورا قويا بمهرجان الإسكندرية السينمائي

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، إن تركيا تود أن يكون لها حضور قوي في كافة الفئات “فيلم طويل، فيلم قصير، ‏أفلام الأطفال" في مهرجان الإسكندرية الذي سيقام عام 2025.‏

والتقي السفير شن، أمس الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري، بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الإسكندرية ‏السينمائي الأربعون لدول البحر المتوسط. وعبر عن تقديره للدعم الذي يقدمه السيد المحافظ للاستثمارات التركية في مدينة برج ‏العرب بالإسكندرية. ‏

كما التقي السفير شن بوزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو وذلك على هامش المهرجان. ‏

وكان قد زار الأسبوع الماضي وفد مصري برئاسة رئيس اتحاد النقابات الفنية، السفير شن و توافق الطرفان خلال اللقاء على ‏تنظيم "أسبوع الفيلم التركي" في الأعوام القادمة. ‏

وأشار السفير شن إلى أن هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر وأن هذا ‏يعد كنز ثقافي.‏

وقال السفير شن إن بعض أبطال هذه الكنوز الثقافية يقبعون في اضرحة بعضها بإسطنبول وبعضها بالقاهرة، ولم تُنشر قصصهم بعد.‏

وقال السفير شن إن بعض هذه الكنوز الثقافية مخبأة في الآثار والنوافير العامة والأضرحة والمخطوطات والأرشيفات والمساجد ‏والمآذن والقصور التي تنتظر الزيارة في اسطنبول والقاهرة. ‏‎

وأفاد السفير شن أن كل ذلك يمكن نقله إلى الأجيال القادمة بشكل سليم وصحيح من خلال الروايات و فن السينما. ‏‎