نقل مصابى حادث الطريق الدائرى بالمنيا للمستشفى العام.. صور

قامت سيارات الاسعاف بنقل مصابى حادث الطريق الدائرى بالمنيا، لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، وانتقلت الاجهزة الامنية لموقع الحادث وقام السكرتير العام للمحافظة ، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح مدير مستشفى المنيا العام أنه تم تحويل خمس حالات من المصابين إلى مستشفى الصدر لإجراء فحوصات بالأشعة المقطعية، مؤكدا استقرار حالة المصابين وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، واستكمال علاجهم مؤكدا على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد استكمال العلاج .

وضمت قائمة المصابين كل من سمير بريقع، 8 سنوات، محمد مختار عبد الحفيظ،7 سنوات، وشقيقة عبد الله، 11 سنة، محمد سيد بريقع، 8 سنوات، سعيدية محمد محمود، 28 سنة، وجمال عبد الناصر عبد الله، 22 سنة، وتحية محمد نصار، 62 سنة، وزينب عبد الرشيد محمد، 55 سنة.

كما اصيب كل من احمد عامر حسن، 9 سنوات، وشقيقة حسن، 7 سنوات، وعامر مختار عبد الحفيظ، 9 سنوات، وعواطف محمود عبد الناصر، 22سنة، وهاجر عامر حسن، 5 سنوات، وشقيقها علي، 3 سنوات، وشقيقته سارة، عامين، ومكة سعيد بريقع، 3 سنوات، مقيمين بمحافظة اسيوط .

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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