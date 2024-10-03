تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان تتصدر المباحثات المصرية الإماراتية بالقاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل لمصر

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الإماراتية مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة ولبنان والسودان وليبيا.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الإماراتية دفع أفق التعاون بين مصر الإمارت وتأكيد حرص البلدين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربى المشترك، وحماية الأمن القومي العربي، وتنسيق المواقف المصرية الإماراتية في مختلف قضايا المنطقة.

ومن المقرر أن يتم بحث عدد من الملفات لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناقش المباحثات المصرية الإماراتية سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين لا سيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة

وتبحث أيضًا تأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل قليل إلى مصر في زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.