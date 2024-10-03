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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. وائل الفشنى يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى

وائل الفشنى
وائل الفشنى
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يحيى المطرب وائل الفشنى، حفلاً غنائيًا  بساقية الصاوى اليوم الخميس، ويقدم فيها  الفشنى عددا من أغانيه التي اشتهر بها بالإضافة إلى عدد كبير من القصائد أيضا، التى تنال على اعجاب جمهوره.

و من قصائده: أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي، أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمرًا، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته.

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يشار إلى أن  الفنان وائل الفشني، أحيا احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية"، وقدم فيها عددا من القصائد النبوية، والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، أبرزها عيني لغير جمالكم، قمراً".

ومن ناحية أخرى عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته بردود الفعل على تتري مسلسلى الحشاشين وبيت الرفاعي،  اللذين قدمهما في شهر رمضان الماضى قائلا: "ربنا رزقني عشان أكون وسط العملاقة في مصر خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير لتترى الحشاشين وبيت الرفاعي وده كرم من ربنا"

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