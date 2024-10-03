التفاصيل الكاملة لإزالة منتجع سياحي على مساحة 4 آلاف متر بالدقهلية

نفذ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية اليوم الخميس، حملة إزالة لتعدي علي إحدى الأراضي الزراعية بمساحة 4000 متر مربع لإقامة منتجع سياحي بمركز ومدينة أجا، حيث قام مالكها بوضع سور شجري وسور حديد وحمام سباحة وكافيهات ومناطق ترفيهية تم إزالتها للمرة الثانية.

إزالة منتجع سياحي على مساحة 4000 متر بنطاق مركز أجا فى الدقهلية

وأمر محافظ الدقهلية، بإزالة التعديات حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وإعادة زراعة الأرض مره أخرى بمعرفة مديرية الزراعة .

كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك الأرض المتعدى عليها بالبناء وتحرير محضر بالتعدي في مركز الشرطه وعرضه علي النيابة العامة وأخذ إقرار رسمي بعدم التعدي مرة أخرى ومتابعته .

وأكد مرزوق، أنه لا تهاون مطلقاً مع كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية اي كان نوع التعدي سواء بالبناء أو التبوير وستتم محاسبته من خلال إحالته الي النيابة.

وشدد المحافظ علي إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد وإعادة زراعتها من خلال التنسيق بين الزراعة والوحدات المحليه ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تعمل على استصلاح الأراضي بالمناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية فوجب علينا الحفاظ علي الأراضي الزراعية في دلتا مصر .

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