الرياض تقرأ بكل لغات العالم في معرضها الدولي للكتاب

يجمع معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، لغات العالم تحت سقف واحد، لتلتقي اللغات، وتتقارب الثقافات أمام زوار المعرض، ويتحقق شعار المعرض لهذا العام "الرياض تقرأ" إذ تقدم دور النشر الأوروبية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، محتوى أدبيًّا ثريًّا يخلط بين الميراث الإبداعي التاريخي والكلاسيكي وأدب الأرستقراطية، وبين الحداثة والروايات الشعبية التي تلامس الواقع، كما تتضمن أروقة المعرض مجموعات أدبية وفلسفية وتاريخية للنهضة الثقافية التي عاشتها القارة قبل قرون برموزها من المبدعين والمثقفين والمفكرين الذين يتصدرون المشهد العالمي الحالي.

وتعرض دار "ألكا" البلجيكية مجموعة من الكتب التي تنقل المعرفة الثقافية عبر الأمم منها رواية "هكذا تكلم زرادشت" للفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه، وكتاب "صعود الإمبراطورية.. مقابلات أوليفرستون التاريخية مع فلاديمير بوتين"، التي تعكس الولع والتعلق بالتاريخ واستحضاره الدائم، إضافة إلى مجموعة دراسات وأبحاث بعنوان "أسطورة لاس فيغاس.. القمار والانتحار في كازينوهات أميركا" للكاتب البلجيكي من أصل عراقي كاظم الحلاق.

وفي الجناح الفرنسي، يعرض أكثر من 25 ألف كتاب أهمها مجموعة من الروايات الكلاسيكية التي شكلت عصر النهضة الأدبية في فرنسا وفي الأدب العالمي، ومنها "البؤساء" وأحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، وقصة "الكونتة دي مونتي" لألكسندر دوما، وكذلك مجموعة من مؤلفات سولي برودوم وهو أول من فاز بجائزة نوبل، إضافة إلى تشكيلة من روايات الحداثة منها مؤلفات الكاتبة البلجيكية التي تكتب بالفرنسية إميلي نوتومب.

وتستعرض دار "Verlag muller & Schindler" الألمانية جزءًا من مصحف مكتوب بالخط الكوفي تم العثور عليه في قرية صغيرة بأوزباكستان، ويعود عمره إلى الحقبة ما بين القرنين الثاني والثالث الهجري، وكذلك مخطوطة فرنسية تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتحكي قصة الملك الإنجليزي آرثر والفرسان الاثني عشر للطاولة المستديرة، حيث يعد الملك آرثر أهم الرموز الميثولوجية في بريطانيا العظمى لكونه يمثل الملكية العادلة في الحرب والسلم.

وعلى الشاكلة نفسها تقدم دار النشر الألمانية "Faksimile verlag" نسخة من مذكرات الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي والتي تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتحتوي على كتاب لمسودات لوحاته يشرح فيها طريقة الرسم، وملحوظاته ومشاهداته التي كان يدونها بخط يده لاستحضارها وقت الرسم.

ومن ضمن المعروضات مخطوطة "كيبيس" التي تحتوي على رواية فلسفية تتحدث عن طريقة عيش حياة جيدة، وتعود للقرن الخامس عشر الميلادي، كتبها أحد الحكماء ليهديها إلى الملك، ولكنها لم تصل إليه؛ بل وصلت إلى مكتبة الأميرة إليزابيث ستيوارت.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب منصة رئيسة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصناع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 في جامعة الملك سعود في المدة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الرياض تقرأ"، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر من 30 دولة، منها 118 دارًا من فرنسا فقط.

ويقدم المعرض في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية، وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات وتتضمن الباحة الخارجية للمعرض العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.