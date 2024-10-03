تأهل المصري على فرج، لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على السويسرى نيكولاس موللر بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12 ، 11-5 ، 11-6 .
وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
البوابة سبورت
علي فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"
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تأهل المصري على فرج، لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على السويسرى نيكولاس موللر بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12 ، 11-5 ، 11-6 .
تأهل المصري على فرج، لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على السويسرى نيكولاس موللر بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12 ، 11-5 ، 11-6 .