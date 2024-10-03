علي فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"

تأهل المصري على فرج، لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالميًا، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على السويسرى نيكولاس موللر بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12 ، 11-5 ، 11-6 .

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.