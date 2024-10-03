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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الغربية يلتقي عمال المساجد خلال دورة التعامل اللائق مع ضيوف الرحمن.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الخميس، بعدد كبير من عمال المساجد بالمديرية يزيد على ٣٠٠ عامل  خلال دورة التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل المديرية والشيخ عبد العال خليف مدير إدارة أوقاف المحلة ثاني والدكتور محمود طايل مدير إدارة أوقاف المحلة أول والشيخ السيد السعيد الغباري مدير إدارة أوقاف سمنود وعدد من المفتشين بالإدارات الفرعية.

وفي بداية اللقاء وجه وكيل أوقاف الغربية شكره لوزير الأوقاف على حسن رعايته لبيوت الله عز وجل والاهتمام بجميع العاملين بها، مؤكدا أن العمل في خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها.

وأضاف العيسوي، أن عمال المساجد أمناء عليها وعليهم إكرام ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى.

كما أكد وكيل أوقاف الغربية، اهتمام الوزارة بجميع العاملين بالمساجد الذين يقومون على تهيئتها للمصلين والحفاظ على عمارة بيوت الله عز وجل مشددا على الالتزام والانضباط الإداري لعمال بيوت الله عز وجل وينبغي أن يصاحبه في نفس الوقت السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة الكريمة مع رواد المساجد إضافة إلى مرافقة القيم والآداب والأخلاق في سائر تصرفات عمال بيوت الله عز وجل مع رواد المساجد بمراحلهم العمرية المختلفة وبطبقاتهم المتنوعة مما ينعكس على المسجد ودور العبادة بالروحانية والسكينة.

كما أكد، جميع عمال بيوت الله عز وجل الالتزام بالهيئة الحسنة ظاهرًا (الثياب) وباطنا من حيث السكينة والحكمة للحفاظ على قدسية المسجد.

وفي ختام اللقاء أوصى جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم، فالعامل مؤتمن على المسجد وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية.

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