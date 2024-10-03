جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية تحت شعار "استشراق المستقبل"، والذي نظمته مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بحضور، الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ود رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية،ود شيرين حمدى مدير إدارة الجوده بالمديرية.

وفى مستهل كلمتها رحبت الدكتورة جاكلين عازر، بضيوف المؤتمر والاطباء والخبراء فى مجال الرعاية الصحية والجودة.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن هذا المؤتمر يأتى بنسخته الثالثة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية" والتى تضع فى بؤرة اهتماماتها صحة المواطنين، مشيدة بأهداف المؤتمر بكل ما يحتويه من محاضرات وتجارب تطوف حول الجودة فى الرعاية الصحية وما تستلزمه من متطلبات معرفية تنسجم مع رؤية مصر 2030 والرغبة فى مستقبل صحى اخضر وذكى ومستدام يحتفي بالقيمة ويرحب بالذكاء الاصطناعى وينسجم مع التحول الرقمى ويضع مقاييس ومعايير موائمة لقياس مستوى الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية.

كما أكدت أن اهتمامنا بتطبيق معايير الجودة والتميز في المؤسسات الطبية ليس مجرد رفاهية أو خيار، بل هو واجب وضرورة لتحقيق رعاية صحية تليق بمواطنينا وتضمن حياة كريمة للجميع، مؤكدة على دور الاطباء ومقدمي الرعاية، في حمل تلك الرسالة النبيلة والعمل جاهدين على تطوير منظومة صحية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية.

كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر إننا في محافظة البحيرة نؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا التوجه، ونعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان توفير بيئة عمل مثالية تتيح للأطباء تقديم أفضل ما لديهم، وفي الوقت ذاته تضمن حصول المرضى على خدمات طبية عالية الجودة.

وفى كلمته أشار رئيس جامعة دمنهور إلى دور الجامعة في تحسين برامجها التدريبية لتتناسب مع التطورات الطبية العالمية، واهتمامها بتقديم خريجين قادرين على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية

وفى كلمته قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر ويوم سلامة المرضى، كما أعرب عن شكره للدكتورة جاكلين عازر على رعايتها لهذه الفعالية.

وأعرب عن تفاؤله بوجود قيادة طبية على رأس المحافظة، مما يعزز فرص دخول المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المؤتمر أصبح علامة فارقة في تعزيز معايير الجودة.

وأشار رئيس الهيئة العامة، الي ان محافظة البحيرة والتى يبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة، بها بنية أساسية وتحتية كبيرة ولديها عدد غني جدا بالمنشات الصحية فهي تضم 76 مستشفي و 455 وحدة رعاية اساسية بإجمالي 5000 سرير و 760 سرير عناية مركزة ، كما ان لديها العديد من الكوادر الطبية المؤهلة الحاصلة على إعتماد الجودة مما يؤهلها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لمواطني المحافظة.

مؤتمر البحيرة الثالث لجودة الرعاية الصحية

كما أوضح الدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المؤتمر المؤتمر يحمل احلام كبيرة فى استشراق وفتح آفاق جديدة وسبل لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة من خلال تطبيق مفاهيم المستشفيات الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والمشروعات الخضراء، والسياحة العلاجية. كما تطرق إلى تحسين اقتصاديات الصحة وتحليل البيانات ونقل تجارب هيئات طبية عالمية تم اعتمادها.

وأشار إلى أن البحيرة بدأت مسار استشراف المستقبل منذ ثلاث سنوات، حيث تم تدريب 3000 دارس في مجال الجودة بالمحافظة حتى الآن، مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تحديات كبيرة تتطلب بناء نظام صحي حديث ومستدام، كما اشار إلى أن الجودة هي رحلة مستمرة نحو التحسين والتفوق في تقديم الخدمات الصحية.

وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن محافظة البحيرة تسابق الخطى لتحقيق حلم أهالي البحيرة بانشاء كلية طب جامعة دمنهور لتبدأ الدراسة بها وتستقبل الطلاب بدءا من العام المقبل، وكذا دفع العمل بالمستشفى الجامعي وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، لتكون جاهزة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما سيشكل نقلة نوعية لقطاع الصحة في البحيرة.

وخلال المؤتمر عرض فيديو توضيحي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي سلط الضوء على أهمية رفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية ونشر ثقافة سلامة المرضى.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم تكريم كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورئيس جامعة دمنهور، ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تقديرًا لجهودهم في دعم وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.