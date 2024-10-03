رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطوارىء ويتابع أعمال التحديث بها

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة، بتفقد أعمال التحديث بمستشفي الطوارىء، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور إكرامي جمال امين عام الجامعة والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد صبري مدير المستشفيات نائب المدير التنفيذي.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبى للحالات بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية والوضع الطبى لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

وأكد رئيس الجامعة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات فى مواقع عملهم ،واستعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ

كما أكد القاصد على دعم الجامعة الكامل للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها الحيوى وأداء رسالتها في خدمة المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة وذلك فى إطار التعاون والتكامل مع محافظة المنوفية ومستشفياتها المركزية والتعليمية بهدف الإرتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.