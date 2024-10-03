مستندين عكس بعض.. تضارب قرارات التموين بشأن صرف المكرونة على البطاقات

تضاربت قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف المكرونة ضمن السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين.

وحصلت “البوابة نيوز”، على مستندين يوضحان حجم التضارب في القرارات الخاصة بصرف المكرونة.

وأصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة، اليوم الخميس، تنبيه مفاجئ يفيد وقف صرف المكرونة على التموين، في قرار موقع من صبحي المزين رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة.

وقالت الشركة خلال التنبيه، إنه تقرر وقف صرف سلعة المكرونة التمويني 400 جم لحين إشعار آخر.

وفي المقابل حصلت “البوابة نيوز”، على قرار آخر صادر عن رئيس قطاع المناطق بالشركة، عكس القرار الأول الخاص بوقف صرف المكرونة.

وتضمن القرار الثاني التنبيه على جميع الفروع التابعة باعتبار أن غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر يوم عمل عادي لكافة الفروع.

كما تضمن القرار استلام كافة الوارد من سلع المنظومة، وكذلك صرف السلع التموينية للتجار بما فيها المكرونة 400 جم.