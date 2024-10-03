إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وقع الاتفاق بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، وعبده علوان، القائم بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار مناسبة تشمل التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية.

سيتم توفير هذه الخدمات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل شركات التمويل والمنصات الرقمية.

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين من خلال البريد المصري، مما يعزز الشمول المالي، كما أكد أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة هامة للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الشراكة تعتبر أولى ثمرات قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أهمية استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول التأميني.

أكد عبده علوان أن الشراكة تعكس التزام البريد المصري بتوسيع خدماته لتلبية احتياجات العملاء، فيما شدد توماس بوبيرل على أن أكسا تسعى لأن تكون رائدة في مجال التأمين متناهي الصغر بمصر والمنطقة.