أحمد صبور يفوز بمنصب أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

فاز المهندس أحمد صبور، بمنصب أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، وذلك للعام الخامس على التوالي.

ووجه النائب أحمد صبور، الشكر لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على تجديد ثقتهم فيه أميناً للسر في هيئة مكتب اللجنة، مؤكدا أنه سعيد بهذه الثقة وسيبذل أقصى جهد مع هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لإنجاز الملفات التي ستكون على أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس.

وأكد صبور، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بكافة الملفات والقضايا في مجالات تخصصها سواء الإدارة المحلية أو النقل والمواصلات أو الإسكان، وستناقش الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب في هذه القطاعات من اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، وكذلك الدراسات البرلمانية، ومشروعات القوانين إذا تم إحالتها للجنة.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على أن الأولوية في اللجنة لدعم المواطن المصري وبناء الإنسان ودعم كل الجهود التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، واللجنة لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق الأهداف المنشودة.