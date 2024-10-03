بينهم 11 طفلا.. إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

اصيب 16 شخصا بينهم 11 طفلا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 16 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري وتحديدا شرق كوبري أبو شناف بمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.