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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. يد الزمالك تفوز على بطل البرازيل

يد الزمالك
يد الزمالك
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نجح فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك، بالفوز على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-24، فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم اليوم.
وتأهلت يد الزمالك لتلك المباراة بعد تحقيق الفوز يوم الثلاثاء الماضى، بنتيجة 41-23، على كاليفورنيا إيجلز الأمريكى فى أول مواجهات تحديد المراكز.
كما استطاع الزمالك تحقيق الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.
 

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