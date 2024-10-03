أنشطة خدمية للمبادرة الرئاسية "بداية" لمواطني الجيزة

ثمن محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي تتشارك فيه جميع وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وتابع محافظ الجيزة الأنشطة الخدمية التي قدمتها المبادرة ففى مجال الصحة قامت مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ ٢مليون و٣١ ألف مواطن شملت مبادرات ١٠٠ صحة ،عمليات جراحية ،صرف ادوية، تطعيمات ،خدمات تنظيم اسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى ،علاج طبيعى ،اسنان ،اشعة ،رعاية مركزة ،الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات .

بالإضافة إلى عقد امتحان فورى لــ ١٤٩ دارس بــ ٥ فصول محو أمية بنوادى المرأة بالوحدات الصحية بأطفيح وابو النمرس واكتوبر والعمرانية .

وفى مجال الشباب والرياضة تم تكريم ٧٥٠ طالب من المتفوقين علمياً بمراكز الصف ومنشأة القناطر والواحات وأطفيح والبدرشين وحى بولاق الدكرور كما تم عقد ندوات تثقيفية بمراكز شباب الشيخ زايد والحوامدية بحضور ٢٠٠ شاب ،بالاضافه الى إطلاق مبادرة تزيين أسوار مراكز الشباب ويفطتك عنوانك بمراكز شباب الجيزة .

إلي جانب انطلاق دوري كرة قدم للاطفال بلا مأوى بالمركز الأوليمبي لعدد ٥٠ طفل ودورة رياضية خماسي كرة قدم بمركز شباب منيل السلطان بحري لـ ٥٠ طفل .

وفى مجال التربية والتعليم قامت المديرية بعقد ورش عمل أدبية داخل عدد من المدارس عن مبادرة بداية بهدف توعية الطلاب بأهمية المبادرة فى بناء الانسان وتم عمل مطويات عن اهداف المبادرة ،كما تم الاعلان عن مسابقة نجوم المكتبة ومسابقة تحدى القراءة ضمن مبادرة "بداية" بالاضافة الى القيام ببعض انشطة التربية الرياضية وفريق الجمباز .

كما قامت مديرية العمل بعقد ندوة عن خطة الاخلاء والطوارئ فى حالة الحريق بحضور ٢٠ من العاملين بشركة مصر للصناعات الكهروميكانيكية بهدف تعزيز ثقافة السلامة المهنية للحفاظ على ارواح العاميلن بالمنشآت ،كما قامت مكاتب تفتيش جنوب الجيزة والعمرانية بإلقاء ندوة عن المرأة فى ظل قانون العمل المصرى ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .

وفى مجال السكان تم إطلاق مبادرة "أتحدث معه" والتى تستهدف توعية الذكور والرجال المقبلين على الزواج وتم عقد ٨ ندوات بحضور ١٥٨٥ شاب حتى الآن، كما تم إطلاق مبادرة"خلفتك مسئوليتك" والتى تستهدف العمل على حل مشاكل زواج القاصرات وختان الإناث والتسرب من التعليم وتم عقد ٥٠ ندوة بحضور ٦٢٩٦شاب وفتاة .

وفى مجال التموين تم تحرير ١٨ مخالفة وضبط ٦ أجولة دقيق بلدى قبل تهريبها وتم تشديد الرقابة على المستودعات وموزعى اسطوانات وتحرير ٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمى للمنازل .