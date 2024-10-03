محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بدسوق

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ضمن خطة شاملة لـ «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق بقرية سنهور المدنية، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.