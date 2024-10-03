رئيس جامعة الفيوم: تسجيل 5400 دارس ودارسة بالدراسات العليا

أعلن الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، زيادة قدرة المستشفيات الجامعية الأربعة إلى 900 سرير، وأنه تم إنتهاء إجراءات إنشاء مركز الأورام وسيتم البدء فى التنفيذ ومن المقرر افتتاحه خلال العام القادم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة اليوم الخميس، وحضره الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوى نأئب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجلاء الشربينى عميد كلية الطب والدكتور محمد صفاء عرفه مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم.

وأعلن رئيس الجامعة انه تم الانتهاءان الجامعة اتخذت خطوات كبيرة فى نظام التحول الرقمى والذى أتاح الكشف الطبى ودفع المصاريف للطلاب دون إرهاق للطلاب وتم رفع مستوى الخدمة فى المدن الجامعية بالفيوم وأعلن الانتهاء من التأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس .



وصرح الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة أن الدراسات العليا في جميع كليات الجامعة ماعدا الحقوق والالسن وسوف يتاح ذلك فور الانتهاء من استكمال الهيكل الإدارى بهما وان جملة المقيدين للدراسات العليا بالكليات فى الفيوم بلغ 5400 دارس ودارسة وأن عدد البحوث التى تم نشرها العام الماضي 875 بحث.

وأشار إلى أنه تم استحداث عدد من البرامج الجديدة فى الجامعة منها برامج المحلل الرياضي الذكى وبرامج بين كليات الزىاعة والذكاء الاصطناعي وبرنامج بين كليات التربية الرياضية والحاسبات والمعلومات .



وأشار إلى أن جامعة الفيوم حققت مراكز متقدمة فى عدد من التصنيفات العالمية وأنها أصبحت فى المركز الرابع بين الجامعات الناشئة فى مصر وفى عدد من التخصصات حصلت على مراكز جيده مثل العلوم الطبية والتى حصلت على المركز الخامس محليا وطبقا لتصنيف التايمز جاءت في المركز السادس محليا و1001 عالميا وفى مجال الفيزياء الثانى محليا بعد الجامعة البريطانية وفى الهندسة الثالث محليا و601 عالميا .



وأعلن الدكتور عاصم العيسوى أن الجامعة استقبلت هذا العام 10455 طالب وطالبة وتم بدء التسكين في المدن الجامعية اعتبارا من أول أكتوبر وأنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مركز لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة .



واضافت أن الجامعة فى العام الماضى قامت ب 139 قافلة تنموية وطبية استفاد منها 25769 مواطن بالفيوم، وان الجامعة حققت طفرة كبيرة فى مجال محو الأمية واحتلت المركز 13 فى هذا المجال بمحو اميه 13 ألف مواطن .



وأعلن الدكتور محمد صفاء عرفه مدير عام المستشفيات الجامعية عن تطوير شامل شهدته المستشفيات الجامعية بالفيوم سواء عن طريق تطوير البنية التحتية وزيادة عدد الأسرة والأطباء المقيمين والذين بلغوا 154 طبيب مقيم و500 عضو هيئة تدريس و2500 تمريض وزيادة أسرة الطوارئ، واضاف أن أسرة العناية المركزة زادت إلى 200 سرير و70جهاز تنفس صناعي وأنه يتم إجراء مايزيد على 15 ألف عملية جراحية فى السنة .