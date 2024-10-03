الحوار الوطني يعلن استمرار تلقي مقترحات قضية الدعم حتى ١٠ أكتوبر

قال الحوار الوطني إنه يولي اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية،و وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف في بيان له، أن ذلك يأتي إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري.

ووجه الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، ونثمن استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.

وتابع: “ويسعدنا استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم ١٠ أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم”.