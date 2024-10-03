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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تاجيل محاكمة مجدي شطة في تعاطي المخدرات

مجدي شطة
مجدي شطة
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 أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج لجلسة اليوم الثالث في الدور الأخير من شهر اكتوبر الجاري.

 والقي رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القبض علي المطرب مجدي شطة أثناء استقلاله سيارة ورفع لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة. وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة. 

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة المطرب مجدي شطة