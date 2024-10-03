البنك الأهلي المصري يكرم هشام عكاشة وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم

كرم محمد بركات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري غير التنفيذي ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري كلا من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومجلس إدارته السابق والذي قاد البنك الأهلي المصري خلال الفترة من عام 2014 الى عام 2024، شهد فيها البنك نتائج أعمال متميزة في مختلف خطوط الأعمال ومجالات العمل المصرفي، حضر التكريم سها التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وأعضاء مجلس الإدارة الحالي.

حيث تم تكريم مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم سحر السلاب، والدكتور علي الصعيدي وعاطف حلمي وأحمد صديق وشريف جوزيف ومحمد هاني، وذلك تقديرا لعطائهم المميز خلال فترة أداء عملهم، كما حضر التكريم لفيف من رؤساء القطاعات المختلفة بالبنك الأهلي المصري.

وعلى هامش التكريم، أعرب محمد بركات عن اعتزازه بمسيرة العطاء المتميزة للمكرمين وذلك على الجهد المبذول الذي أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات في نتائج أعمال البنك على مدار السنوات السابقة.

وأضاف محمد الإتربي، أن التكريم يأتي اعتزازا بما تم تقديمه من مجلس الإدارة السابق للبنك الأهلي المصري الذي قاد البنك على ما يقرب من 9 سنوات شهد فيها البنك نتائج أعمال متميزة في مختلف خطوط الأعمال ومجالات العمل المصرفي، وكذا تتويجا للجهود المبذولة من مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابق والجهود المتواصلة على مدار السنوات السابقة في تطوير وتحسين الأداء المصرفي مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد الإتربي، أن تكريم القيادات المصرفية يأتي عرفانا بالتفاني والإخلاص في العمل وتحفيزا للشباب قادة المستقبل لمواصلة جهودهم في العمل للوصول إلى أعلى المراكز وذلك كونهم الثروة الحقيقية لنجاح المؤسسة بالكامل.