200 عنوان لقصور الثقافة بمعرض دمنهور السابع للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بأكثر من 200 عنوانا في معرض دمنهور السابع للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ويستمر حتى 11 أكتوبر الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تقدم الهيئة قصور الثقافة خلال المعرض عددا من العناوين من مختلف السلاسل التى تصدر عنها، ومنها "ملامح السرد في الخطاب الشعري عند محمود درويش"، "ثورة مصر القومية"، "الشيطان الصغير"، "مدام بوفاري"، "مظاهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، "مذكرات هدى شعراوي"، "ماعت"، "نهضة مصر"، "تاريخ سيناء"، "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، "الكتابة التاريخية من منظور المواطنة"، "قصيدة الطفل المعاصرة"، "فتنة الهامش"، "الأحمر والأسود لسنتدال"، "تاريخ المسألة المصرية"، "الأقباط والقومية العربية"، "من أحوال خفر البرزخ"، وغيرها من العناوين المختلفة.

كما تطرح هيئة قصور الثقافة مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، وعددا من إصدارات النشر الإقليمي، ومجلات قطر الندى للأطفال، بجانب إصدارات لعدد من سلاسل النشر وهي آفاق عالمية، الدراسات الشعبية، والإبداعية والكتابات النقدية، بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد، ويشرف على جناح هيئة قصور الثقافة الإدارة العامة للتسويق، برئاسة تغريد كامل.

ويشهد المعرض في دورته هذا العام، حراكا ثقافيا غير مسبوق، من خلال برنامج فني حافل تقدمه هيئة قصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وذلك طوال فترة إقامة المعرض، يتمثل في مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية بمخيم الطفل، بالإضافة إلى الورش المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين، بجانب اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية، وعروض فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وقدمت هيئة قصور الثقافة في حفل الافتتاح أمس مجموعة متنوعة من الفعاليات تنوعت ما بين الورش الفنية والحرفية والفقرات الترفيهية للأطفال، وورش الحكي، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها: أنا المصري، صورة، أمانة عليك، ألف ليلة وليلة، 3 سلامات، جانا الهوا وميدلي بمناسبة انتصارات أكتوبر.

"معرض دمنهور للكتاب في دورته السابعة" يشارك به 20 دار نشر، تتنوع ما بين الدور الخاصة، والمؤسسات الصحفية، والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من العاشرة عشرة صباحا، وحتى العاشرة مساءً، لتعزيز الحركة الثقافية والمعرفية في المحافظة، ودعم التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

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