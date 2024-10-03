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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بإضرام النيران بجسد شقيقه والتسبب في وفاته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قررت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة حبس المتهم بتقييد شقيقه وإضرام النيران بجسده ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80% وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقيده بالحبال واضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة. 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

النيابة العامة مركز إمبابة و كرداسة إضرام النيران