التحقيقات: إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمياه النيل بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شاب غرقا بمياه النيل.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لكشف ملابسات الوفاة وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة

وفي التفاصيل، تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.