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الخميس 03 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المشاط تكشف عن حزمة تمويلية بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم عجز الموازنة

وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
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كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول على تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية للدولة بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأضافت المشاط خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي على تلك التمويلات، وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.

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