بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد محطتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالهنادي والدير

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل مركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة على عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب، وذلك في إطار جولاته الميدانية بمراكز ومدن محافظة الأقصر، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية وسير العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية الهنادي، وهى محطة مخصصة لتحسين الخدمة الموجودة بالقرية التى كانت تعانى من ضعف المياه، وخاصة بفصل الصيف، ثم تفقد محطة معالجة صرف صحي الحلة والدير والتي تخدم عدد ٦ قرى.

كما تفقد المجمعات الحكومية بالنمسا والعضايمة، حيث اجتمع برؤساء القرى والقيادات الطبيعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واستمع لمقترحاتهم لتنمية القرية.

وأجرى محافظ الأقصر، جولة بمدينة إسنا تجول خلالها في شوارع المدينة حيث وجه برفع مستوي النظافة والاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وتفقد مستشفي الصدر بإسنا والعيادات الخارجية واقسام المستشفى موجهاً وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإعداد دراسة للاستفادة من موقع المستشفي ومساحتها وإمكانية تطويرها ورفع كفاءتها لتكون مستشفى نموذجي يعمل علي تخفيف الضغط عن مستشفي طيبة بإسنا.

وتابع محافظ الأقصر، أعمال ونسب منظومة التصالح والتقنين نسب العمل والمتغيرات المكانية بمجلس مدينة إسنا، للوقوف على الأرقام النهائية، ومتابعتها علي أرض الواقع، مشدداً علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية التقدم بملفات التصالح لدفع العمل بالمنظومة وإنهاؤها قريباً.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحي بطريق مدينة إسنا بالقرب من القناطر، حيث وجه بسرعة إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل الشارع ورصفه عقب الانتهاء من صيانة الخط.

ورافق المحافظ في جولته، كلاً من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية، والدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء أ. ح. م. أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة اسنا ومديرية الصحة بالمحافظة.

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