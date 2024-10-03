معاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات لابتزازه فتاة بصور مخلة على الواتساب

عاقبت محكمة الجنايات بالجيزة، متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند اليه من اتهام بالتعدي على حرمة فتاة وتهديدها، بأن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

معاقبة شاب هدد فتاة وابتزها بصور مخلة على الواتساب

وجاء بأوراق التحقيقات في القضية.. أن النيابة العامة أسندت للمتهم اتهامات بأنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة، هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وهي صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالأوراق.

وجاء بأوراق القضية.. أن المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية تطبيق الواتس ـ آب، بهدف ارتكاب جريمته، كالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت حيثيات المحكمة في الحكم الصادر ضد المتهم؛ أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة، واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكم، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة، فاستغل المتهم في المجني عليها تهورها وانفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتس آب" مرتبط بخط هاتفه، مستهدفا الوصول باستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لابتزازها ماديا، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه والتقط صورا لها وهي عارية وشبه عارية، فامتثلت.

وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا ابتزازها ماديا، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتس آب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.