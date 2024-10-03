ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتقرر ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر 2024 تعديل تركيب قطار 1211 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)، وتعديل تركيب قطار 128 الإسكندرية / طنطا ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)، وتعديل تركيب قطار 807 القاهرة / المنصورة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية).

كما تقرر من يوم السبت الموافق الجارٍ تعديل تركيب قطار 129 طنطا / الإسكندرية ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)، وتعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)، وتعديل تركيب قطار 808 المنصورة / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية).  

وأكدت الهيئة القومية للسكة الحديد عبر بيانا لها على سعيها الدائم للعمل على راحة جمهور الركاب.

هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات الوجة البحري السكة الحديد الإسكندرية