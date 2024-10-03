غلق إداري لأكاديمية تمريض غير مرخصة في حملة ببني سويف

أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، اليوم الخميس، على حملة مكبرة بمدينة بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى من قطاعات الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية والمكاتب الإدارية الخاصة غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفق القوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية " غير مرخصة" تعمل في مجال التدريب على مزاولة مهنة التمريض، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وخلال الفحص، تبيّن أن الأكاديمية لم تقم بإصدار فواتير عن أسعار الخدمات المقدّمة، كما لم تعلن أسعار هذه الخدمات بشكل واضح وعلني، ما يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين التي يكفلها قانون حماية المستهلك.