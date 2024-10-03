المشاط: "حياة كريمة" ساهمت في مواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن انجازات مشروع “حياة كريمة” في مجال التعليم، وقالت إنه ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية.

وأضافت “المشاط” في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، أن المشروع ساهم في إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية.

وأشارت “المشاط” إلى انخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و 2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.