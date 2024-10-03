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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لأول مرة منذ 20 عامًا.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس منظمة العمل العربية

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
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انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الخميس، جمهورية مصر العربية، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والممتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة.

بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب، ويأتي إنتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما، وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع بعضوية كل من: مصر، فلسطين، قطر، المغرب، وليبيا، فضلًا عن ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال..

وناقش الاجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وقرارات الدورة العادية"50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024، والمسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وانجازات المنظمة بين الدورتين "100" و "101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كافة الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

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