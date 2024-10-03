صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 49.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتربات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2.221 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوى 31،720.5 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 13،751.79 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.56% ليغلق عند 39،174.66 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.09%، ليغلق عند مستوى 3،218.68 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 7،557.73 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 6،332.59 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.62%، ليغلق عند مستوى 10،784.46 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 19.9 مليون جنيه، و89.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 109.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 808.4 مليون سهم، من 10.7.7 ألف صفقة منفذة.