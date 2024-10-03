محافظ البحيرة تشهد احتفال المنطقة الأزهرية بانتصارات أكتوبر المجيدة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الاحتفال السنوي الذي تنظمه المنطقة الأزهرية بالبحيرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأُقيم الاحتفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور فضيلة الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ حمدي الأطرش، مدير عام منطقة وعظ البحيرة، والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري للمحافظة.

وبدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الكريم، ثم ألقى الدكتور منصور أبو العدب كلمته، ناقلًا تحيات وتهاني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشعب محافظة البحيرة وقيادتها بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.

وأكد في كلمته، أن القرآن الكريم، يحث على النصر والتضحية، وأن انتصار أكتوبر هو درس عظيم يُدرّس في جامعات العالم بفنونه وأساليبه العسكرية، مشددًا على أهمية غرس روح أكتوبر في الأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أبو العدب، إلى الدور الوطني الذي لعبه المجتمع بأطيافه كافة في تلك الحرب المجيدة، حيث كان شعارنا "الله أكبر" رمزًا للوحدة الوطنية.

محافظة البحيرة تشهد جناحًا رباعيًا مشتركًا للأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف

وأضاف أنه لأول مرة شهدت محافظة البحيرة فى عهد الدكتورة جاكلين عازر، جناحًا رباعيًا مشتركًا للأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف بمعرض دمنهور السابع للكتاب ، في مشهد يعكس وحدة الوطن، مؤكدًا دعمهم الكامل لها ولمسيرتها التنموية.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن خالص شكرها للمنطقة الأزهرية على تنظيم هذا الاحتفال الهام، الذي يتزامن مع افتتاح معرض دمنهور السابع للكتاب.

وأكدت المحافظ، أن احتفالنا اليوم بذكرى النصر ليس فقط لاستذكار الماضي، بل لنؤكد أن معركتنا اليوم هي معركة التنمية والبناء للعبور نحو الجمهورية الجديدة

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الحفاظ على مقدرات الوطن لا يكون إلا بتعزيز قواتنا المسلحة، ودعم مجالات المعرفة والعلم والثقافة، فقيادة مصر نحو مستقبل مشرق يتطلب العمل الجاد في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية، مع التركيز على بناء الإنسان المصري، الذي يعد الركيزة الأساسية لكل تطور.

كما أشارت المحافظ، إلى المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي، ومنها مبادرة "بداية"، التي تستهدف دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة، لضمان وطن ناهض قادر على مواجهة التحديات.

واختتمت الدكتورة جاكلين عازر، كلمتها بتأكيد أهمية الوحدة الوطنية بين الأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف، مشيرة إلى ضرورة العمل سويًا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما أعلنت تبني المحافظة لحملة توعوية، بالتعاون مع الأزهر والأوقاف، والتي تم التأكيد عليها خلال المجلس التنفيذي للمحافظة لمواجهة ظاهرة الانتحار في كافة القرى والنجوع بنطاق المحافظة.