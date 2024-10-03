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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فيلم "درع الوطن"

التراث الحضاري
التراث الحضاري
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أطلقت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي فيلمًا وثائقيًا جديدًا تحت عنوان: "درع الوطن"، في ذكرى الاحتفال الحادي والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي هذا الفيلم ضمن مشروع "عارف.. أصلك مستقبلك" الذي تطلق من خلاله المكتبة سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تستعرض التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم.

يكشف فيلم "درع الوطن" جذور الجيش المصري العريق، وكيف أن هذه الجذور المتأصلة في عمق التاريخ هي التي تشكل هويته وتدفعه إلى تقديم التضحيات الجسام في سبيل الوطن. 

ويسلط الضوء على الدروس المستفادة من الحروب والمعارك التي خاضها الجيش المصري، حيث يعرض الفيلم فلسفة وعقيدة الجيش المصري وهو أقدم الجيوش في التاريخ؛ بدءً من توحيد البلاد على يد الملك نعرمر وحور عحا، مرورًا بحماية الأمن القومي للبلاد من خارج حدودها في عصر الامبراطورية المصرية، وصولًا إلى التأكيد على أن الجيش المصري، بفضل عقيدته الراسخة وتاريخه العريق، يظل الدرع الحامي للوطن وحدوده المقدسة.

وبهذه الخطوة، تسعى مكتبة الإسكندرية إلى تعزيز الوعي بتاريخ مصر العسكري، وتقدير التضحيات التي قدمها الأبطال من أجل الوطن. كما تهدف إلى غرس روح الانتماء والولاء لدى الأجيال الشابة، وإلهامهم بأمثلة البطولات والتاريخ المجيد للجيش المصري. 

ويمكن مشاهدة الفيلم على الموقع الرسمي لمشروع" عارف" أو من خلال قائمة تشغيل "عارف" على قناة مكتبة الإسكندرية الرسمية على اليوتيوب.

رابط الفيلم على موقع عارف:
https://reels.cultnat.org/Video?ID=56
رابط أفلام عارف على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhoI9sq7gaNh7lMZn17khNTx1N2koJX6o

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