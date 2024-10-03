يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا

كتب نادي يوفنتوس الإيطالى، رقمًا تاريخياً، فى بطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بعد المواجهة التى جمعته أمس الأربعاء بنظيره لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وحقق يوفنتوس فوزًا تاريخياً على مضيفه لايبزيج، على ملعبه وبين جماهيره على ملعب "ريد بول أرينا"، بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما تقدم الفريق الألماني مرتين، لينجح اليوفي في قلب الطاولة والخروج بالثلاث نقاط.

وذكرت شبكة "أوبتا" الخاصة بعمل الإحصائيات، إن يوفنتوس فاز بمباراة في دوري الأبطال بعد التأخر مرتين في النتيجة، وذلك لأول مرة في تاريخ مشاركة النادي بالمسابقة.

بهذا الفوز، حصد يوفنتوس العلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين فى أول جولتين له فى مشواره مع البطولة، وذلك بعد الفوز على آيندهوفن ولايبزيج، ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة بنظامها الجديد.

ويلتقى يوفنتوس فى الجولة الثالثة مع شتوتجارت الألماني، يوم 22 أكتوبر الجاري.