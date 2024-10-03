محافظ الشرقية يتفقد القافلة الشاملة لعلاج ورعاية الحيوانات الأليفة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على دور مديرية الطب البيطري في حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة ذات الأصل الحيواني، والمساهمة في الكشف على الأمراض والحد من الأخطار الصحية التي يمكن أن تنتقل للإنسان بجانب تطوير برامج وإجراءات الوقاية من الأمراض والتحكم في انتشارها بتطوير لقاحات وعلاجات للحيوانات بهدف الحد من إنتشار الأمراض المعدية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية، اليوم الخميس، للقافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات البيطرية بمناسبة اليوم العالمي للسعار والذي يوافق يوم 28 سبتمبر من كل عام.

تعرف المحافظ على الخدمات البيطرية المقدمة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف القوافل العلاجية المجانية بما يُسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

أوضح اللواء الدكتور إبراهيم متولي، وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، أنه بمناسبة اليوم العالمي للسعار نظمت المديرية (مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة) قافلة علاجية مجانية شاملة خاصة بعلاج ورعاية الحيوانات الأليفة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وبحضور كوكبة من الأطباء البيطريين بمعهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية والقاهرة ونقابة الأطباء البيطريين بالشرقية، وذلك بمقر مديرية الطب البيطري بمدينة الزقازيق.

أضاف وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، أنه تم تقديم الخدمة لعدد كبير من مربي الحيوانات الأليفة وتم استخراج رخص معدنية تفعيلاً لقانون 29 لسنة 2023 م لرعاية وحيازة الحيوانات الخطرة وتحصين ضد مرض السعار وتقديم العلاج اللازم لعدد 200 حالة من الكلاب والقطط.

رافق المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمهة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، واللواء الدكتور إبراهيم متولي، وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، والدكتورة شهيرة حنفي، مدير معهد بحوث صحة الحيوان والدكتور محمد جمعة، الأستاذ بقسم الجراحة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق.